О чем говорил Марадона перед смертью: последнее видео легенды

Недавно Леопольда Луке, лечащего врача Диего Марадоны, обвинили в подделке подписей футболиста. А теперь аргентинский канал Cronica TV показал последнюю снятую при жизни легендарного футболиста видеозапись.

Видео снято за несколько дней до смерти Диего, после операции на мозге. В ролике Марадона обращается к Луке.

"Привет, Луке! У меня остался шрам, но я в порядке. Ты знаешь, мне не нравятся такие моменты, но в окружении хороших людей я могу раскрыться. Целую тебя, Луке", – сказал Марадона.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

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