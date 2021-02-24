Обалденные красотки Усика: боксер показал свою госпожу и Лиалус

Дочке спортсмена исполнилось 11 лет – и он рассекретил ее тайное имя

Александр Усик оригинально поздравил с днем рождения свою дочку Лизу, которой исполнилось 11 лет. Боксер опубликовал фото своей жены Екатерины в обнимку с именинницей в окружении огромного количества шариков и двух надувных единичек.

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"С днем рождения, Лиалус", – написал Усик в своих историях в Instagram, рассекретив тайное имя дочки

"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок 11 лет назад", – это уже благодарность жене

"Люблю вас!" – так завершил свое поздравление Александр

Отметим, что у Александра Усика и его жены Екатерины – трое детей. Кроме Лизы, они воспитывают двух младших сыновей Кирилла и Михаила.

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Кстати, в свое время боксер заявлял, что хочет четверых детей в семье: "Чтобы украинцев и украинок становилось больше".

При этом Усик признается: "Я часто испытываю ревность, когда вижу, как молодые люди смотрят на мою супругу".