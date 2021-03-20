Обладательница лучшего бюста украинского футбола выбирает свадебное платье (фото)

Невеста Владислава Кочергина думала делать выбор в Киеве, но из-за локдауна в столице отправилась в Одессу

Невеста забивного полузащитника "Зари" Владислава Кочергина Карина, которую называют "Мисс Бюст" украинского футбола, вовсю готовится к свадьбе. Сыграть ее влюбленные, которые вместе уже более семи лет, намерены 1 июня.

"Обращаюсь к нашим друзьям, попрошу вас обвести этот день красным фломастером в календаре и ничего не планировать. Мы будем безумно счастливы разделить этот день с вами", – написала ранее в Instagram Карина.

А сегодня она показала, как выбирает свадебное платье.

"Вообще я должна была ехать в Киев и там делать свадебные дела. Но спасибо локдауну, там все закрылось. Зато приехала в любимую Одессу. Как хорошо, что свадьба не только у меня, и можно смотреть разные наряды", – рассказала девушка, показав, как в одном из салонов Южной Пальмиры она осуществляет примерку

Судя по всему, Карина не верит в примету, согласно которой, жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье до свадьбы.

А может, и верит. Просто показала фолловерам платье, которые не является ее финальным выбором.

Добавим, что салон со свадебными платьями, в котором побывала невеста Владислава Кочергина, девушка назвала не иначе, как "раем".

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Девушка Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram

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Напомним, свадьбу года в 2020-м в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.