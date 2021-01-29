Обнаженной скандалисткой из Дубая оказалась экс-жена баскетболиста. У нее еще много интимных фото

Модель вызвала гнев у верующих и в то же время восхитила миллионы мужчин

Бразильская модель Луана Сандиен вмиг стала всемирно известной после скандальной фотосессии в Дубаях без нижнего белья. Девушка вызвала шквал критики со стороны верующих и даже получала угрозы в соцсетях. Впрочем, на ее странице в Instagram еще больше интимных фото с различных уголков планеты.

Позже оказалось, что Луана является бывшей женой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры даже поиграл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс".

Парочка познакомилась в 2013 году, когда поляк играл в "Барселоне". Спустя два года они поженились. Венчание прошло в исторической церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Унеюве, а трехдневное празднование – в расположенном неподалеку замке 14-го века.

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На тот момент они уже воспитывали сына Адама. Впрочем, счастливым брак тяжело назвать. Уже в 2019-м году Мацей и Луана развелись, а сейчас вовсю ведут судебные тяжбы за опеку над ребенком.

Луана даже обвинила бывшего супруга в похищении сына. Красотка утверждает, что таким образом баскетболист вынуждает ее подписать документы об опеке над сыном на его условиях.

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