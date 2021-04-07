Один из городов может лишиться Евро-2020: кто станет неудачником

Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Футбольная ассоциация Ирландии после консультаций с правительством не смогла дать УЕФА гарантии, что на трибуны смогут вернуться болельщики.

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Ранее FAI заявляла, что останется местом проведения соревнований только в том случае, если сможет гарантировать допуск болельщиков, пишет BBC.

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Остальные города представили свои планы по количеству зрителей в среду. Ранее мы писали, что матчи Украины на Евро-2020 точно пройдут со зрителями. Наша команда не останется без поддержки на групповом этапе чемпионата Европы.

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.