Один из лидеров "Динамо" начал сбор в Эмиратах с травмы

В пятницу "Динамо" полетело на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. После заснеженного поля в Украине киевляне резко перешли на летние поля в Дубае. Причем Мирча Луческу сразу предложил начать занятия с работы с мячами. Правда, не все смогли принять в них участие.

В лазарете сразу же оказался полузащитник Николай Шапаренко. Как сообщил сайт "Динамо", из-за повреждения связки 22-летний футболист занимался два дня только беговой работой. Недавно Шапаренко "закосил" в меховой панаме под Монатика. Компанию Николаю составил защитник Александр Тымчик, который также полетел на сбор, хотя и продолжает длительное восстановление. Под вечер хавбек начал работать с мячом, но индивидуально.

Интересно, что вечернюю тренировку "бело-голубых" сопровождали звуки молитвы из нескольких мечетей, окружающих стадион.

Сегодня в 10 утра киевляне вышли на очередное занятие. Смотрите сюжет о вчерашней тренировке.

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Напомним, первый спарринг в Дубае подопечные Мирчи Луческу сыграют 18 января против польской "Легии".

Смотрите фото: игроки "Динамо" в сауне с раками.

Вспомним, как Шапаренко бил по воротам "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов: