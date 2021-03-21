Один из лидеров "Ливерпуля" и соперник Украины уходит к Месси

Несмотря на то, что "Барселона" переживает далеко не лучшие времена, в том числе в финансовом плане, команда собирается усилиться летом. Сегодня стало известно, что по окончании сезона 2020/2021 в Каталонию приедет полузащитник "Ливерпуля" Джоржиньо Вейналдум.

Недавно у голландского футболиста за поножовщину арестовали виллу за два миллиона евро.

Новость об отъезде игрока сборной Нидерландов из Англии сообщило британское издание The Sunday Times.

Контракт 30-летнего полузащитника в Ливерпуле заканчивается 30 июня этого года, и клуб готов его отпустить. Так что "Барселоне" Вейналдум достанется бесплатно. Пишут, что Джорджиньо уже подписал с испанским грандом предварительный контракт, который можно заключать за полгода до окончания действующего соглашения.

Интересно, что два года назад нидерландец забил два мяча "Барсе" в полуфинале Лиги чемпионов. В том сезоне "красные" победили в турнире. При этом герой "Ливерпуля" феноменальным финтом обыграл двух игроков "Барселоны".

Реклама

Жоржиньо Вейналдум / Фото: AFP

Напомним, сборная Нидерландов – один из трех соперников украинцев в финальной части чемпионата Европы. Смотрите, как Джоржиньо забивал за "оранжевых":