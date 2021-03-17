Один из самых высоких баскетболистов мира парализован

Бывший баскетболист НБА Шон Брэдли парализован. Это случилось после аварии, в которую спортсмен попал в январе.

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48-летнего Брэдли сбила машина во время велопрогулки. Баскетболист повредил спинной мозг, что повлекло за собой паралич. Последние восемь недель Брэдли провел в госпитале, где он перенес операцию на шее.

Брэдли выступал на позиции центрового в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он играл за "Филадельфию Севенти Сиксерс", "Нью-Джерси Нетс" и "Даллас Маверикс".

Интересно, что с ростом 229 см Шон занимает четвертое место в списке самых высоких баскетболистов в истории НБА.

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Помимо спортивной карьеры, Брэдли также появлялся в кино и на телевидение. В частности, он сыграл одного из звезд НБА в фильме "Космический джем" с Майклом Джорданом. Также на его счету эпизодическая роль в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Шон вместе с женой воспитывают шестерых детей.