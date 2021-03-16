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Официально: сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 будет играть в Киеве. Но билетов нет

16 марта, 18:30

Андрей Фоменко

УАФ надеется заполнить трибуны НСК "Олимпийский" в конце марта на 30 процентов

Два первых домашних матча в отборе на чемпионат мира по футболу сборная Украины проведет в столице. Сегодня во второй половине дня подтвердилась информация, что Украина примет Финляндию и Казахстан в Киеве. Поединки пройдут 28 и 31 марта на НСК "Олимпийский".

Еще вчера утром ожидалось, что матчи сборной Украины могут перенести из Львова в Харьков. В итоге, ни запад страны, ни восток пока что не будут принимать подопечных Андрея Шевченко. О решении УАФ телеканалам "Футбол" сообщил генеральный секретарь Юрий Записоцкий:

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию на западе Украины, включая Львовскую область, мы не исключаем, что ее включат в красную зону. А это затруднит прибытие соперников во Львов. Та же сборная Финляндии высказывала беспокойство тем, что им придется ехать в город, который находится в красной зоне.

Поэтому было принято "соломоново решение" о переносе матчей в Киев. На сегодняшний день это – лучший вариант. Киев сейчас довольно в безопасной зоне, и у нас есть разрешение МОЗ Украины и решение УЕФА заполнить стадион на 30%. Надеемся, что ситуация не станет хуже".

Окончательно решение о том, сколько билетов можно будет продавать на "Олимпийский", примут на следующей неделе. После этого и начнут продавать "тикеты". Тем временем, сборная Украины получила видеогимн, от которого мурашки идут по коже.

Смотрите, как украинцы обыгрывали швейцарцев в Лиге наций прошлой осенью:

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