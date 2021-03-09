Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале

Супруга нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала своих подписчиков в Instagtram очередным пикантным фото. Девушка сфотографировалась в спальне топлес, прикрыв пышную грудь простыней.

Ванда является не только супругой футболиста, но еще и его агентом. Также девушка совмещает карьеры модели и танцовщицы.

Яркие фото Ванды Нары:

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