Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале

Супруга нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала своих подписчиков в Instagtram очередным пикантным фото. Девушка сфотографировалась в спальне топлес, прикрыв пышную грудь простыней.
Ванда является не только супругой футболиста, но еще и его агентом. Также девушка совмещает карьеры модели и танцовщицы.
Яркие фото Ванды Нары:
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