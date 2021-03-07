Огненный разогрев перед 8 Марта: топ самых горячих спортсменов мира

До 8 Марта остались считаные часы. И как бы вы, девушки, не относились к этому празднику, мы все же решили порадовать всех подборкой самых желанных и сексуальных мужчин мира. Дамы, не благодарите!

Читайте также: Как выбрать небанальные подарки к 8 Марта

КОРОЛЬ ТОНГА

Откроет рейтинг звезда из Королевства Тонга Пита Тауфатофуа. От огня этого парня таял снег на зимней Олимпиаде-2018.

Тауфатофуа привлек внимание всего мира, когда нес флаг Тонга на церемонии открытия Игр-2016 в Рио с обнаженным и намазанным маслом торсом. На Олимпиаде в Бразилии спортсмен выступал в соревнованиях по тхэквондо и вылетел в первом раунде.

На церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане Тауфатофуа повторил шоу 2016 года и при температуре ниже нуля прошелся с флагом полуголым и в традиционной юбке. А в последнее время он еще увлекся греблей.

Читайте также: Кто секс-символ украинского спорта: Бех или Левченко

РЕКОРДНЫЙ КРАСАВЧИК

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду регулярно возглавляет всевозможные рейтинги и за глаза носит прозвище "Красавчик". И хоть нападающий "Ювентуса" уже не свободен, жаркие романы из его прошлого до сих пор всплывают на страницах СМИ. КриРо – рекордсмен по фолловерам в Instagram: 268 млн.

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ

Любимец женщин во всем мире – французский пловец Флоран Маноду. Горячий брюнет-спринтер – олимпийский чемпион 2012 года, 7-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион Европы. Благодаря своей внешности он невероятно востребован в рекламе.

ВЕЧНЫЙ БЕКС

В 45 лет не сдает позиций и легенда английского футбола Дэвид Бекхэм. Звезда "Манчестер Юнайтед" и "Реала" осел в Соединенных Штатах, где ведет светский образ жизни и развивает свой футбольный клуб "Инте" из Майами. Но все еще нарасхват в рекламе. А в прошлом году обошел Роналду в рейтинге самых сексуальных футболистов.

ИЗ РЕГБИ – В ГЛЯНЕЦ

В прошлом профессиональный регбист Ник Янгквест за пределами поля быстро стал востребованной моделью и любимчиком Пако Рабанна. А теперь австралиец активно снимается в рекламе и кино.

СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ ДИВИЗИОН

В последнее время ворвался во всевозможные рейтинги "горячих" парней чемпион мира по трем основным версиям в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Официально холостой британец активно готовится к объединительному бою с Тайсоном Фьюри, а потом возможен поединок и с украинцем Александром Усиком.

КОЛУМБИЙСКИЕ СТРАСТИ

Мальчишеская внешность колумбийского красавчика Хамеса Родригеса растопит сердце практически любой девушки. Звезда английского "Эвертона" украшала собой обложки ряда известных журналов. Также Хамеса не раз признавали одним из самых сексуальных спортсменов года.

СЕРДЦЕЕД ИЗ БРАЗИЛИИ

И еще один пловец в нашей подборке – бразилец Марселу Шеригини. В активе 30-летнего южноамериканца пока нет олимпийского "золота", зато он разбил своей улыбкой миллионы сердец.

РИМСКИЙ ВОЛК

Итальянское обаяние теннисиста Маттео Берреттини заметно невооруженным глазом. У 24-летнего победителя пяти турниров ATP уже целая армия поклонниц, и это еще не предел.

Ранее мы сообщали, что команду Бекхэма возглавил тренер женской сборной.

Смотрите также, как видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?