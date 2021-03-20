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Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!

20 марта, 23:01

Олег Люлька

Вместо коньков знаменитая украинская фигуристка надела кеды – ну очень непривычно

Такой первую олимпийскую чемпионку независимой Украины Оксану Баюл мы еще не видели. Героиня Лиллехаммера-1994, которой в ноябре исполнилось 43 года, отложила в сторону коньки для фигурного катания и вместо них надела стильные кеды. Дополнил новый имидж легендарной спортсменки, проживающей в Лас-Вегасе, плащ миди.

"Весна пришла, потихоньку готовимся к Пасхе. Приятно освободиться от рабочей одежды. Кстати, этот снимок сделала София", – похвасталась в Instagram новыми умениями своей 5-летней дочки Оксана Баюл

Отметим, что под руководством Оксаны Баюл ее дочка София уже учится исполнять аксель – самый сложный прыжок в фигурном катании. А болельщики называют дочку знаменитой украинки не иначе как будущей олимпийской чемпионкой.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается на льду Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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фигурное катание Оксана Баюл

Источник: Сегодня|Спорт

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