Оксана, ты ли это? Такой Баюл мы еще не видели!

Такой первую олимпийскую чемпионку независимой Украины Оксану Баюл мы еще не видели. Героиня Лиллехаммера-1994, которой в ноябре исполнилось 43 года, отложила в сторону коньки для фигурного катания и вместо них надела стильные кеды. Дополнил новый имидж легендарной спортсменки, проживающей в Лас-Вегасе, плащ миди.

"Весна пришла, потихоньку готовимся к Пасхе. Приятно освободиться от рабочей одежды. Кстати, этот снимок сделала София", – похвасталась в Instagram новыми умениями своей 5-летней дочки Оксана Баюл

"Нереальная красавица!!!"

"Выглядишь сногсшибательно!"

"Классный прикид!"

"Фотографу – лайк!"

"А есть что-то, что София не умеет?" – пишут в комментариях под фото фолловеры Оксаны Баюл

Отметим, что под руководством Оксаны Баюл ее дочка София уже учится исполнять аксель – самый сложный прыжок в фигурном катании. А болельщики называют дочку знаменитой украинки не иначе как будущей олимпийской чемпионкой.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается на льду Оксана Баюл