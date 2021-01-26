Олимпиаду-2020 предложили перенести из Японии в США

МОК пока не получал официальное предложение о переносе Игр

Американский штат Флорида предложил провести Олимпиаду-2020 вместо Токио. Ранее появились слухи, что Япония откажется проводить Олимпийские игры на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

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Thecapitolist.com сообщает, что глава финансового управления американского штата Джимми Патронис подчеркнул, что Флорида обладает всем необходимым, чтобы принять Игры и уже отправил соответствующее предложение главе МОК Томасу Баху. Впрочем, МОК сообщил, что пока не получал письмо от Патрониса, сообщает СЭ.

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Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Смотрите, какие награды подготовили для призеров Олимпиады-2020: