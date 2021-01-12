Олимпиаду-2020 в Токио отменят? Проверка слухов

Японцы уверяют, что все идет по плану

В последнее время кажется, что болельщиков и спортсменов готовят к отмене летних Олимпийских игр в Токио. И чтобы это не оказалось громом среди ясного неба, потихоньку делают вбросы нужной информации.

На днях информационное агентство Kyodo опубликовало результаты опроса жителей Японии относительно проведения Олимпиады-2020. 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Новые слухи – в феврале Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр будут обсуждать возможную отмену Олимпиады.

Реакция Японии

Исполнительный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто назвал эти сообщения фальшивкой.

"Когда появляется такая информация, некоторые люди начинают волноваться. Хочу сказать, что мы вообще не думаем об отмене Игр", – заявил Муто.

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Когда пройдет Олимпиада?

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их перенесли на год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Что делать с коронавирусом?

Уже всем понятно, что к лету коронавирус не исчезнет. Оргкомитет большие надежды возлагает на вакцину. Ранее в Украине задались вопросом: как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации? Помочь с вакцинами нашей стране может МОК.

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