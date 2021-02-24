Олимпиаду-2032 отдали премьер-министру с украинскими корнями

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил австралийский штат Квинсленд в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года.

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Административным центром Квинсленда является город Брисбен. "Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", – об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на сессии МОК, ожидается, что это произойдет в 2021-м или 2022 году.

Украинский след

Интересно, что премьер-министром Квинсленда является Анастасия Палащук.

Ни разу ни сама Анастасия, ни ее отец не говорили о своем украинском происхождении, несмотря на типичную украинскую фамилию. Однако австралийский историк польского происхождения Джордж Гелон провел собственное исследование на основе архивных документов миграционной службы Австралии и пришел к выводу, что как минимум дед Анастасии Палащук – Ипполит, вероятно был украинцем из села Волчье, что на Львовщине. А семья, может, намеренно замалчивала свое украинское происхождение с целью улучшить свои шансы на эмиграцию.

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Игры на "Зеленом континенте"

Олимпийские игры уже дважды проходили в Австралии. Первый раз соревнования прошли в 1956 году в Мельбурне. А потом в 2000-м Игры принял Сидней.

В Сиднее-2000 выступала сборная Украины и завоевала 23 медали – 3 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых.

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Кто еще хотел принять Олимпиаду-2032?

Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.

Где пройдут следующие Игры?

В этом году Олимпийские игры состоятся в Токио, с 23 июля по 8 августа. Игры 2024 года пройдут в Париже, Олимпиаду-2028 примет Лос-Анджелес.

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Новые правила

В июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы Олимпиады: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. Также был устранен пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице, для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Города больше не будут соперничать между собой за право проведения Игр, создавая заявочные комиссии, работа которых требовала колоссальных финансовых вложений. Выбор наиболее подходящего варианта доверили специальным комиссиям по летним и зимним Играм, что существенно сократило расходы кандидатов, но при этом сделало процедуру определения олимпийской столицы менее прозрачной.