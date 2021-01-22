Олимпиаду в Токио отменят. Осталось набраться мужества сказать об этом

Снова тревожные новости поступают из Японии. 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр. И к ним готово прислушаться правительство, пишет The Times.

Власти пришли к выводу, что Олимпиаду в Токио придется отменить из-за ситуации с коронавирусом. По данным источника, правительство Японии ищет путь для объявления об отмене Олимпийских игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио в 2032 году – в ближайшую свободную дату, организатор которой еще не определен.

"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", – сказал источник The Times.

Информацию издания опровергли в Японии. Но сделали это крайне неуверенно. Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи заявил: "Правительство нашей страны ведет подготовку к проведению Олимпийских игр, эту программу утвердил МОК. Однако, разумеется, есть и ситуация в мире, и в какой-то момент будет принято решение о том, проводить или нет, но до этого момента правительство Японии намерено как следует вести подготовку к проведению Игр".

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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