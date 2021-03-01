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Олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020, лишь бы не вакцинироваться

1 марта, 15:00

Любомир Луканюк

Йохан Блейк не боится коронавируса

Олимпийский чемпион 2012 года в эстафете 4×100 м Йохан Блейк из Ямайки высказался против вакцинации от COVID-19. Спринтер даже готов не поехать летом в Токио на Игры.

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"Я не хочу вакцины. Лучше пропущу Олимпиаду, чем получу вакцину. Я счастлив. Не хочу вдаваться в подробности сейчас, но у меня есть на то причины", – заявил Блейк.

Блейк по-прежнему остается вторым самым быстрым спринтером в истории на дистанции 100 и 200 метров, показав 9,69 и 19,29 секунды соответственно. Рекорд принадлежит Усейну Болту – 9,58 и 19,19.

Кстати, организаторы Олимпиады-2020 в Токио уже предупредили, что не будут заставлять страны вакцинировать спортсменов. Однако выдвинули жесткие ограничения.

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Требования для спортсменов на Играх:

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