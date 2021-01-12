Олимпийский чемпион из Грузии умер в 49 лет, он собирал деньги на лечение

Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Барселоны-1992, Давид Хахалейшвили скончался в возрасте 49 лет. Причины его смерти не уточняются, пишет Спорт РБК.

Давид Хахалейшвили родился 28 февраля 1971 года в Кутаиси. Во время своей спортивной карьеры он четырежды становился чемпионом мира, трижды побеждал на индивидуальных и один раз на командном чемпионате Европы.

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте не участвовал из-за нелепой случайности. Спортсмен опоздал на взвешивание и был дисквалифицирован.

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В ноябре 2020 года Давид сообщил в своем Facebook, что у него выявлена болезнь сердца, которая требует дорогостоящего лечения. Тогда нужно было собрать 250 тысяч долларов. В публикации он благодарил всех, кто откликнулся на его просьбу о помощи, а также сообщал, что менее чем через неделю ему предстоит первая операция.

Ранее мы писали, что перед Новым годом умер легендарный украинский чемпион Иван Богдан. Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира.