Он уродлив: Шумахера высмеяли в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл не был впечатлен номером гонщика "Хааса" Мика Шумахера. Он будет выступать в Формуле-1 под 47-м номером. Брандл назвал его уродливым. Ранее Шумахер пришел в гости в футболке с российским флагом.

"Мику Шумахеру пришлось выбрать уродливый номер, все лучшие номера уже были заняты. 47 не напоминает номер Формулы-1", — цитирует Брандла PlanetF1.

Ранее сам Шумахер признавался, что хотел взять другой номер. Так, его первым выбором были 4 и 7, но они были заняты. Тогда Мик решил объединить номера, после чего получилось 47. "К тому же, если сложить все даты рождения нашей семьи, то будет 47", – сказал Шумахер-младший.

Читайте также: Миллионеры за рулем: ТОП-10 зарплат в Формуле-1

Напомним, что в этом сезоне Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1. Он будет выступать за команду "Хаас". Мик станет третьим представителем династии Шумахеров в "Королевских гонках" – кроме отца за рулем болида сидел его дядя Ральф Шумахер. Ранее мы писали, что Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2.

Мик Шумахер и Михаэль Шумахер / Фото: Reuters