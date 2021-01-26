Она разогревала мотоциклистов, а сейчас зажигает в соцсетях

Очаровательная Келли Клеланд обрела популярность в мире спорта благодаря участию в гонках на мотоциклах. Модель выступала в роли грид-герл – девушки, которая сопровождает гонщиков перед стартом и всячески развлекает фанатов до начала самих гонок.
Тем не менее, Келли не ушла в сферу заработка "легких" денег посредством продажи своих интимных фото, а отучилась на отлично в Калифорнийском политехническом университете, где получила степень бакалавра в сфере гостиничного менеджмента и планирует свою карьеру в гостиничном бизнесе.
Тем не менее, Клеланд продолжает оставаться активным пользователем Instagram, где девушка регулярно радует своих фанатов фото в купальниках. К слову, девушка имеет более 300 тысяч подписчиков.
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