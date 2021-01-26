Версія українською
$ 28,17
34,23

Она разогревала мотоциклистов, а сейчас зажигает в соцсетях

26 января, 00:23

Александр Трикиша

Фанаты мотогонок рыдают: Келли выбрала гостиничный бизнес

Очаровательная Келли Клеланд обрела популярность в мире спорта благодаря участию в гонках на мотоциклах. Модель выступала в роли грид-герл – девушки, которая сопровождает гонщиков перед стартом и всячески развлекает фанатов до начала самих гонок.

Тем не менее, Келли не ушла в сферу заработка "легких" денег посредством продажи своих интимных фото, а отучилась на отлично в Калифорнийском политехническом университете, где получила степень бакалавра в сфере гостиничного менеджмента и планирует свою карьеру в гостиничном бизнесе.

Тем не менее, Клеланд продолжает оставаться активным пользователем Instagram, где девушка регулярно радует своих фанатов фото в купальниках. К слову, девушка имеет более 300 тысяч подписчиков.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Черное или красное: какое бикини больше подходит звезде MMA "Делаем спорт снова сексуальным": лучшая реклама спорта от жгучей блондинки Едва прикрыла голую грудь рукой. Спортсменка снова провоцирует Instagram "Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддоме
девушка WAGs мотоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Эксперт: "Удар по самому ценному, что есть у Путина"
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит