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"Они вместе ходят в сауну и ресторан": обида тренера на судью в Кубке Украины

4 марта, 14:19

Андрей Фоменко

Наставник "Вереса" Юрий Вирт остался доволен своей командой в дуэли с "Зарей"

Накануне состоялись четвертьфинальные баталии Кубка Украины по футболу. В одном из них "Заря" в дыму обыграла "Верес". Преимущество гостей вылилось в минимальную разницу в счете. При этом тренер команды из Ровно Юрий Вирт остался доволен своими подопечными, но бросил камень в огород судей.

Свои мысли специалист высказал в комментарии "Профутбол Digital".

"Мы ни в чем не уступили "Заре". Мы забили чистый гол при 1:1, но судья не засчитал. Как бы игра сложилась в противном случае – другой вопрос. Мы играли против очень сильной команды, которая всех обыгрывает в Украине. Горжусь, что у меня такая команда.

Мы создали много моментов, никто из соперников "Зари" столько не имел. Не хватило мастерства, фарта. Поле было тяжелым, ноги уставали – может, не хватило сил".

"Мы смотрели в раздевалке – гол был забит чисто. Арбитры ошиблись, но мы уже ничего не вернем назад. Но как может команда семь лет базироваться в Запорожье и ей назначают арбитра из Запорожья? Они ходят вместе в сауну, в ресторан, вместе едят. И приезжает судья, который живет вместе с командой, и судит. Вообще не могу этого понять.

Будут рассказывать, что "Заря" – луганская. Но Луганска у нас уже семь лет нет. Думаю, корректировку должны делать те, кто отвечает за судейство".

Сегодня же состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины.

Смотрите обзор вчерашнего матча "Верес" – "Заря":

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