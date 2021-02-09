Опальный Селезнев тренируется с юношеской командой "Колоса" вопреки запрету

Украинский форвард Евгений Селезнев, который был отчислен из "Колоса" во время зимнего сбора в Турции, должен поддерживать форму индивидуально на базе ковалевской команды, пока решается его судьба. Отметим, что бывшего форварда сборной Украины выгнали за нарушение режима. Якобы он явился после пьянки на спарринг своего клуба.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

В Украине 35-летний Селезнев изначально тренировался отдельно на том же поле, что и "Колос" U-19. Нападающий хотел готовиться вместе с юношеской командой, но ему не разрешали. Только рядом. Однако в итоге тренеры молодежи ковалевцев все-таки пошли навстречу Селезневу и разрешили ему заниматься с командой, несмотря на первоначальную установку "Колоса" – сообщает "Бомбардир".

Отметим, что Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса" и опроверг историю с пьянкой. Форвард утверждает, что перед изгнанием из сельского клуба посидел с Ворониным, но водку без остановки не глушил.

"Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским "Рухом". Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил "нет", попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор "Колоса") и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой", – рассказал в интервью каналу "Бомбардир" Селезнев.

Андрей Воронин также заверил, что они с Селезневым ничего не пили.

Ранее мы писали, что после скандала в "Колосе" Селезнев хотел к Милевскому, но "Минай" отказал опальному форварду.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол