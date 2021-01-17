Опасное падение в женском масс-старте Оберхофа и сенсационный пьедестал

Шестой этап Кубка мира по биатлону завершился без единой представительницы Норвегии на пьедестале

В немецком Оберхофе женским масс-стартом завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Гонка принесла сенсационные результаты, если принять во внимание, что лидер сезона, Норвегия, осталась в ней без единого призового места.

А победила француженка Жюлья Симон, которая благодаря финишному спурту оставила у себя за спиной немку Франциску Пройсс.

Отметим, что украинки в число участниц масс-старта не попали. Юлия Джима была первой запасной, но так никто из основного списка от выступления не отказался, то и Джима осталась не у дел.



Оберхоф. Масс-старт. Женщины

1. Жюлья Симон (Франция, 0+1+2+0) 40:11,1

2. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+1+0) +3,9

3. Ханна Эберг (Швеция, 1+0+1+1) +11,7

Самым волнительным моментом гонки стало падение на высокой скорости австрийской биатлонистки Лизы Терезы Хаузер. Благо, обошлось без травм. А финишировала она, при трех промахах, 12-й.

Напомним, ранее Пидручный в мужском масс-старте финишировал 20-м. Первым же 15 км преодолел норвежец Тарьей Бе, позволивший себе даже сделать один промах.

Шестой этап Кубка мира отметился уникальной для Украины гонкой. Наши биатлонисты показали лучшую стрельбу за все время выступлений в мужской эстафете – использовали всего лишь два дополнительных патрона. Правда, это стрелковое достижение позволило занять лишь шестое место в итоговом протоколе.

Смотрите, как Дмитрию Пидручному не повезло на ЧМ-2020