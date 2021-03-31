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Определились четвертьфиналисты Евро: вот это заруба будет

31 марта, 21:16

Любомир Луканюк

Стадия плей-офф турнира начнется 31 мая

Сегодня завершился групповой турнир молодежного чемпионата Европы по футболу, возраст игроков до 23 лет. Первенство континента должно было пройти еще год назад, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Чемпионат Европы разбили на два этапа. В марте прошли матчи в группах, а плей-офф стартует через два месяца в Словении и Венгрии.

Итоги группового этапа

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31 мая в 1/4 финала чемпионата Европы встретятся:

Полуфинальные матчи пройдут 3 июня. Финал – 6 июня.

Напомним, что сегодня в отборочном матче ЧМ-2022 сборная Украины играет с Казахстаном. Смотрите нашу онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан, а также стрим поединка в Киеве.

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