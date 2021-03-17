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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: список участников

17 марта, 23:45

Любомир Луканюк

Жеребьевка следующей стадии пройдет 19 марта

Сегодня определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Сенсации не произошло. "Бавария" второй раз обыграла "Лацио", а "Челси" оставил за бортом "Атлетико".

Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

Жеребьевка четвертьфиналов состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00. Посева команд не будет, а значит клубы из одной страны могут встретиться между собой.

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Первые поединки 1/4 финала ЛЧ пройдут 6-7 апреля, ответные – 13-14 апреля.

Напомним все результаты 1/8 финала Лиги чемпионов:

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