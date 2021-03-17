Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: список участников

Сегодня определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Сенсации не произошло. "Бавария" второй раз обыграла "Лацио", а "Челси" оставил за бортом "Атлетико".
Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Челси" (Англия)
- "Бавария" (Германия)
- "Боруссия" Д (Германия)
- "Реал" (Испания)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция)
- "Порту" (Португалия)
Жеребьевка четвертьфиналов состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00. Посева команд не будет, а значит клубы из одной страны могут встретиться между собой.
Первые поединки 1/4 финала ЛЧ пройдут 6-7 апреля, ответные – 13-14 апреля.
Напомним все результаты 1/8 финала Лиги чемпионов:
- "Манчестер Сити" – "Боруссия" Д – 2:0, 2:0
- "Ливерпуль" – "Лейпциг" – 2:0, 2:0
- "Порту" – "Ювентус" – 2:1, 2:3
- "ПСЖ" – "Барселона" – 4:1, 1:1
- "Боруссия" Д – "Севилья" – 3:2, 2:2
- "Реал" – "Аталанта" – 1:0, 3:1
- "Бавария" – "Лацио" – 4:1, 2:1
- "Челси" – "Атлетико" – 1:0, 2:0
Новости на эту же тему: