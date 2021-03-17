Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: список участников

Сегодня определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Сенсации не произошло. "Бавария" второй раз обыграла "Лацио", а "Челси" оставил за бортом "Атлетико".

Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Боруссия" Д (Германия)

"Реал" (Испания)

"Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Порту" (Португалия)

Жеребьевка четвертьфиналов состоится в пятницу, 19 марта. Начало в 13:00. Посева команд не будет, а значит клубы из одной страны могут встретиться между собой.

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Первые поединки 1/4 финала ЛЧ пройдут 6-7 апреля, ответные – 13-14 апреля.

Напомним все результаты 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Манчестер Сити" – "Боруссия" Д – 2:0, 2:0

"Ливерпуль" – "Лейпциг" – 2:0, 2:0

"Порту" – "Ювентус" – 2:1, 2:3

"ПСЖ" – "Барселона" – 4:1, 1:1

"Боруссия" Д – "Севилья" – 3:2, 2:2

"Реал" – "Аталанта" – 1:0, 3:1

"Бавария" – "Лацио" – 4:1, 2:1

"Челси" – "Атлетико" – 1:0, 2:0