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Оштрафовали "за чрезмерную сексуальность": бывшая жена футболиста очаровывает своими формами

16 февраля, 20:44

Александр Трикиша

Горячие фото Риты Джохал

Бывшая жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джохал была оштрафована за посещение нелегальной вечеринки и несоблюдение карантинных ограничений, введенных в Лондоне из-за COVID-19. Однако девушка не смогла упустить возможность заработать немного популярности и пафосно объявила, что ее оштрафовали "за чрезмерную сексуальность".

С заявлением Риты спорить тяжело. Жгучая брюнетка выделяется своими пышным формами и регулярно радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото.

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Источник: Сегодня|Спорт

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