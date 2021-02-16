Оштрафовали "за чрезмерную сексуальность": бывшая жена футболиста очаровывает своими формами

Бывшая жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джохал была оштрафована за посещение нелегальной вечеринки и несоблюдение карантинных ограничений, введенных в Лондоне из-за COVID-19. Однако девушка не смогла упустить возможность заработать немного популярности и пафосно объявила, что ее оштрафовали "за чрезмерную сексуальность".

С заявлением Риты спорить тяжело. Жгучая брюнетка выделяется своими пышным формами и регулярно радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото.

Реклама

Читайте также: