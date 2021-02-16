Оштрафовали "за чрезмерную сексуальность": бывшая жена футболиста очаровывает своими формами

Бывшая жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джохал была оштрафована за посещение нелегальной вечеринки и несоблюдение карантинных ограничений, введенных в Лондоне из-за COVID-19. Однако девушка не смогла упустить возможность заработать немного популярности и пафосно объявила, что ее оштрафовали "за чрезмерную сексуальность".
С заявлением Риты спорить тяжело. Жгучая брюнетка выделяется своими пышным формами и регулярно радует своих подписчиков в Instagram откровенными фото.
Читайте также:
- Секс-бомба, пережившая пять кесаревых: жена звезды "ПСЖ" разделась перед "Барселоной"
- "Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подруги
- Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
- "Какой сладун!" Супруга футболиста Лучкевича показала личико сына после адски мучительных родов
- Интим на диване: красотка из UFC с голой грудью прислонилась к бедрам своего мужа
Новости на эту же тему:В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото) Секс-бомба, пережившая пять кесаревых: жена звезды "ПСЖ" разделась перед "Барселоной" "Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подруги Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано