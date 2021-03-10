Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"

Зимняя погода еще окончательно не покинула Украину, но, глядя на свежие фото Даши Савиной, можно уверенно заявить: "Весна пришла!"
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Соблазнительная невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины согрела своих фолловеров теплыми снимками в откровенном мини-платье, сделанными на балконе в Киеве.
На них блондинка Даша Савина просто ослепительна!
"Самая шикарная, моя любовь", – такой комментарий под этими фото оставил возлюбленный Даши Савиной Валерий Бондарь, добавив огненное эмодзи
"Признаюсь честно, я безумно соскучилась по съемкам. Весна на дворе, вдохновение пришло, идеи появились, осталось найти время и сделать", – обещает новые фотосессии у себя в Instagram модель и журналистка Даша Савина
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