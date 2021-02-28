"Особенный" снова в пролете: Гвардиола побил "вечный" рекорд Моуринью

Испанский специалист быстрее всех одержал 200 побед с английским клубом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал новым рекордсменом чемпионата Англии. Испанский специалист побил, казалось, вечный рекорд Жозе Моуринью по достижению 200 побед во главе команды.

Во вчерашнем матче против "Вест Хэма" Гвардиола одержал 200-ю победу во главе "МанСити" во всех турнирах. Для этого тренеру понадобилось 273 матча. Моуринью достиг этой отметки в "Челси" за 309 поединков. Также в первую пятерку входят Кенни Далглиш ("Ливерпуль"), Дон Реви ("Лидс") и Боб Пейсли ("Ливерпуль").

Ранее мы писали, что Зинченко и Гвардиола троллят друг друга: Влада Седан раскрыла секрет. Украинский футболист хорошо себя чувствует в звездном коллективе "МанСити".

Кстати, Зинченко стал лучшим игроком матча "МанСити" – "Вест Хэм" по интересному показателю. Украинец больше всех владел мячом среди 27 футболистов на поле.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов: