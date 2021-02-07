Остались еще джентльмены в футболе: капитан "Торино" убедил судью не наказывать соперника

Неординарный поступок совершил форвард "Торино" Андреа Белотти в поединке чемпионата Италии. В нем "Аталанта" упустила преимущество над "Торино" в три мяча.

В одном из эпизодов главный судья зафиксировал нарушение правил против капитана гостей и готов был показать желтую карточку Кристиану Ромеро. Однако 27-летний лидер "Торино" после своего падения убедил рефери Франческо Фурно отменить наказание. Арбитр решил разыграть спорный мяч, после которого Белотти отдал его хозяевам. Соперники оценили поступок капитана.

Действия Андреа тем более заслуживают уважения, что в этот момент его команда проигрывала 0:3 и получила право на перспективный штрафной. Однако футболист решил, что справедливость превыше всего. И Фортуна отблагодарила Белотти и его команду. Нападающий забил один мяч, а "Торино" сумел свести матч к ничьей – 3:3.

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Тем не менее "Торино" находится близко к зоне вылета – на 17-м месте. "Аталанта" же не смогла обогнать "Наполи" и пока что на шестой позиции.

Недавно "Торино" сенсационно обыграл "Рому", а Белотти сделал дубль.

Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Торино":