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Остановите его! Футболист перешел в 30-й клуб в карьере

9 февраля, 21:39

Любомир Луканюк

Себастьяна Абреу пора заносить в Книгу рекордов Гиннесса

Сумасшедший – такое прозвище у уругвайского форварда Себастьяна Абреу. Хотя ему бы больше подошло Перекотиполе. Сегодня футболист подписал контракт с "Атлетиком" (Минас-Жерайс). Это 30-й клуб в карьере Абреу. Мировой рекорд!

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Себастьяну Абреу – 44 года. Начинал он свою карьеру в 1996 году. И ради интереса назовем все клубы, в которых выступал футболист.

  1. "Дефенсор Спортинг" (Уругвай)
  2. "Сан-Лоренсо" (Аргентина)
  3. "Депортиво" (Испания)
  4. "Гремио" (Бразилия)
  5. "Текос УАГ" (Мексика)
  6. "Насьональ" (Уругвай)
  7. "Крус Асуль" (Мексика)
  8. "Америка Мехико" (Мексика)
  9. "Дорадос де Синалоа" (Мексика)
  10. "Монтеррей" (Мексика)
  11. "Сан-Луис" (Мексика)
  12. "УАНЛ Тигрес" (Мексика)
  13. "Ривер Плейт" (Аргентина)
  14. "Бейтар" (Израиль)
  15. "Реал Сосьедад" (Испания)
  16. "Арис" (Греция)
  17. "Ботафого" (Бразилия)
  18. "Фигейренсе" (Бразилия)
  19. "Росарио Сентраль" (Аргентина)
  20. "Аукас" (Эквадор)
  21. "Соль де Америка" (Парагвай)
  22. "Санта-Текла" (Сальвадор)
  23. "Бангу" (Бразилия)
  24. "Сентраль Эспаньол" (Уругвай)
  25. "Депортес" (Чили)
  26. "Аудакс Итальяно" (Чили)
  27. "Магальянес" (Чили)
  28. "Риу-Бранку" (Бразилия)
  29. "Бостон Ривер" (Уругвай)
  30. "Атлетик" (Бразилия)

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Надо сказать, что в некоторые клубы Абреу возвращался по несколько раз. К примеру, в "Насьональ" – четыре раза.

Себастьян становился чемпионом Уругвая, Аргентины, штата Рио-де-Жанейро, четыре сезона был лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.

В национальной сборной Уругвая Себастьян Абреу провел 70 матчей и забил 36 голов. В 2011 году – стал победителем Кубка Америки. Тогда в четвертьфинале Уругвай победил Аргентину с Месси, а в финале была победа над Парагваем – 3:0. Голы забили Суарес и Форлан (дубль).

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