Остановите его! Футболист перешел в 31-й клуб за карьеру

В начале февраля мы рассказывали удивительную историю форварда Себастьяна Абреу. Он как раз подписал контракт со своим 30-м клубом в карьере! Бразильским Атлетиком (Минас-Жерайс). И вот новость – Абреу стал игроком Суд Америки, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Уругвая. Это уже 31-я команда в карьере футболиста.
Себастьяну Абреу – 44 года. И начинал он свою карьеру в 1996 году. Назовем все клубы, в которых выступал футболист.
- Дефенсор Спортинг (Уругвай)
- Сан-Лоренсо (Аргентина)
- Депортиво (Испания)
- Гремио (Бразилия)
- Текос УАГ (Мексика)
- Насьональ (Уругвай)
- Крус Асуль (Мексика)
- Америка Мехико (Мексика)
- Дорадос де Синалоа (Мексика)
- Монтеррей (Мексика)
- Сан-Луис (Мексика)
- УАНЛ Тигрес (Мексика)
- Ривер Плейт (Аргентина)
- Бейтар (Израиль)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Арис (Греция)
- Ботафого (Бразилия)
- Фигейренсе (Бразилия)
- Росарио Сентраль (Аргентина)
- Аукас (Эквадор)
- Соль де Америка (Парагвай)
- Санта-Текла (Сальвадор)
- Бангу (Бразилия)
- Сентраль Эспаньол (Уругвай)
- Депортес (Чили)
- Аудакс Итальяно (Чили)
- Магальянес (Чили)
- Риу-Бранку (Бразилия)
- Бостон Ривер (Уругвай)
- Атлетик (Бразилия)
- Суд Америка (Уругвай)
Надо сказать, что в некоторые клубы Абреу возвращался по несколько раз. К примеру, в Насьональ – четырежды.
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Себастьян становился чемпионом Уругвая, Аргентины, штата Рио-де-Жанейро, четыре сезона был лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.
В национальной сборной Уругвая Себастьян Абреу провел 70 матчей и забил 36 голов. В 2011 году – стал победителем Кубка Америки. Тогда в четвертьфинале Уругвай победил Аргентину с Месси, а в финале была победа над Парагваем – 3:0. Голы забили Суарес и Форлан (дубль).
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