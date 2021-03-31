Остановите его! Футболист перешел в 31-й клуб за карьеру

В начале февраля мы рассказывали удивительную историю форварда Себастьяна Абреу. Он как раз подписал контракт со своим 30-м клубом в карьере! Бразильским Атлетиком (Минас-Жерайс). И вот новость – Абреу стал игроком Суд Америки, которая выступает во втором дивизионе чемпионата Уругвая. Это уже 31-я команда в карьере футболиста.

Себастьяну Абреу – 44 года. И начинал он свою карьеру в 1996 году. Назовем все клубы, в которых выступал футболист.

Дефенсор Спортинг (Уругвай) Сан-Лоренсо (Аргентина) Депортиво (Испания) Гремио (Бразилия) Текос УАГ (Мексика) Насьональ (Уругвай) Крус Асуль (Мексика) Америка Мехико (Мексика) Дорадос де Синалоа (Мексика) Монтеррей (Мексика) Сан-Луис (Мексика) УАНЛ Тигрес (Мексика) Ривер Плейт (Аргентина) Бейтар (Израиль) Реал Сосьедад (Испания) Арис (Греция) Ботафого (Бразилия) Фигейренсе (Бразилия) Росарио Сентраль (Аргентина) Аукас (Эквадор) Соль де Америка (Парагвай) Санта-Текла (Сальвадор) Бангу (Бразилия) Сентраль Эспаньол (Уругвай) Депортес (Чили) Аудакс Итальяно (Чили) Магальянес (Чили) Риу-Бранку (Бразилия) Бостон Ривер (Уругвай) Атлетик (Бразилия) Суд Америка (Уругвай)

Надо сказать, что в некоторые клубы Абреу возвращался по несколько раз. К примеру, в Насьональ – четырежды.

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Себастьян становился чемпионом Уругвая, Аргентины, штата Рио-де-Жанейро, четыре сезона был лучшим бомбардиром чемпионата Мексики.

В национальной сборной Уругвая Себастьян Абреу провел 70 матчей и забил 36 голов. В 2011 году – стал победителем Кубка Америки. Тогда в четвертьфинале Уругвай победил Аргентину с Месси, а в финале была победа над Парагваем – 3:0. Голы забили Суарес и Форлан (дубль).