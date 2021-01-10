От коронавируса умер легендарный автогонщик

Трехкратному победителю "Дакара" французу Юберу Ориолю было 68 лет

В воскресенье, 10 января, в больнице пригорода Парижа ушел из жизни легендарный автогонщик, трехкратный победитель "Дакара" Юбер Ориоль, сообщается на официальном сайте ралли-марафона.

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Ветеран автоспорта скончался в возрасте 68 лет от последствий COVID-19. Около двух месяцев назад Ориоль заразился коронавирусом. На фоне болезни у него развились проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за которых и наступила смерть.

Ориоль в 1981 и 1983 годах выигрывал оригинальный "Дакар" в зачете мотоциклов, в 1992 году он победил в классе внедорожников. После завершения карьеры он на протяжении 10 лет занимал должность спортивного директора ралли-марафона "Дакар".

В 2019 году в Международной автомобильной федерации отметили достижения Ориоля, включив его в Зал славы.

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Ранее мы писали, что бразильский футболист умер после сердечного приступа во время матча. Игроку португальского клуба "Алверка" Алексу Аполинарио было всего 24 года.

А недавно после Марадоны футбольный мир потерял еще и своего Папу.