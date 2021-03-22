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От такого гола можно сойти с ума! Невероятная реакция хоккейного вратаря

22 марта, 12:43

Любомир Луканюк

Тодд Скотт забросил шайбу броском через всю площадку

В USHL – главной юниорской лиге США – произошло то, что не часто увидишь во время хоккейных матчей. Вратарь забросил шайбу в ворота соперников.

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Тодд Скотт из "Трай-Сити" в концовке встречи поразил чужие ворота броском через всю площадку. Он воспользовался тем, что соперник поменял голкипера на шестого полевого игрока и отправил шайбу уже в пустые ворота.

Реакция Скотта на гол была очень эмоциональной.

Надо сказать, что голкиперы не так часто отмечаются заброшенными шайбами. В частности, в НХЛ подобный гол в последний раз был еще до пандемии коронавируса – тогда точным броском через всю площадку отличился вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне.

Всего же в истории НХЛ только 12 вратарей становились авторами заброшенных шайб.

Ранее мы писали, что в чемпионате Беларуси по хоккею провели один из самых долгих матчей в истории. В пятой встрече 1/4 финала между "Гомелем" и "Неманом" прошло сразу шесть овертаймов.

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Источник: XSport

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