От ворот до ворот: вратарь забил невероятно курьезный гол

В матче второй лиги Португалии вратарь "Варзимы" Рикарду Нунеш забил курьезный гол в ворота "Мафру". Голкипер выбивал мяч подальше от своих ворот, однако тот полетел по высокой траектории, а затем ударился об землю и перелетел стража ворот с противоположной стороны поля.
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Отметим, что этот гол стал вторым в матче, а в итоге "Варзим" одержал победу со счетом 2:0.
Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.
А еще перед этим гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.
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