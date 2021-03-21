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От ворот до ворот: вратарь забил невероятно курьезный гол

21 марта, 15:28

Александр Трикиша

Вратарь-голеодор играет в команде второй лиги Португалии

В матче второй лиги Португалии вратарь "Варзимы" Рикарду Нунеш забил курьезный гол в ворота "Мафру". Голкипер выбивал мяч подальше от своих ворот, однако тот полетел по высокой траектории, а затем ударился об землю и перелетел стража ворот с противоположной стороны поля.

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Отметим, что этот гол стал вторым в матче, а в итоге "Варзим" одержал победу со счетом 2:0.

Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.

А еще перед этим гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.

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Источник: Сегодня|Спорт

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