Отец отвез меня к бездомным: легендарный баскетболист рассказал удивительную историю из жизни

Олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года, четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил вспомнил об уроке на всю жизнь, который преподал ему отец. Ранее украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА.

"Однажды, после поражения в матче с "Никс", в котором я сыграл отвратительно, мне позвонил отец. Он сказал мне тащить свой зад на самолет и лететь домой. Он спросил, могу ли я справиться с давлением, я же ответил, что давление взяло верх.

Тогда он сказал мне сесть в машину и отвез меня к бездомной семье, жившей посреди улицы. Там были мужчина, женщина и двое детей. Мы остановились и отец сказал мне: "Вот чертово давление". Он велел мне заботиться об этой семье, и я нашел им жилье на целый год. Давление заключается не в том, что ты игрок НБА, – давление чувствуешь, когда не можешь сказать, когда ты поешь в следующий раз", – приводит слова О'Нила Parlons Basket.

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Помимо спортивной карьеры Шакил О'Нил вел активную общественную жизнь: снимался в кино, выпустил несколько музыкальных дисков, написал автобиографию, был лицом компьютерных игр. Работал помощником шерифа.

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