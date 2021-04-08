Откуда он взялся? Матч Лиги Европы на пустом стадионе сорвал голый болельщик (фото)

Фанат сумел пробраться на арену, хотя встреча проходила при пустых трибунах

Матч 1/4 финала Лиги Европы между испанской Гранадой и английским Манчестер Юнайтед был прерван на 21-й минуте из-за голого болельщика, выскочившего на поле.

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Обнаженный мужчина с оригинальной шевелюрой появился из ниоткуда и спокойно пробежался по полю в чем мать родила. Полиция быстро скрутила стрикера и утащила с поля.

Теперь главное разобраться, как он умудрился пробраться на арену, ведь матч проходил при пустых трибунах из-за карантинных ограничений.

Напомним, что один из самых известных случаев выбегания на поле за последнее время случился в мадридском финале Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) в 2019 году. Тогда на поле выскочила очаровательная блондинка Кинси Волански, ставшая в итоге мировой знаменитостью.