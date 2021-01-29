"Отморозил не пальцы или ногу, а кое-что другое": известному лыжнику было очень плохо

После участия в лыжном марафоне Ла Диагонела в Швейцарии, который прошел при температуре даже ниже -20 градусов Цельсия, у ряда участников обморожение пальцев рук и ног. На ситуацию отреагировал известный шведский лыжник, призер чемпионатов мира Калле Хальварссон.

Патрик Оттилингер / Фото: Instagram

Напомним, что двоим лыжникам грозила ампутация пальцев. У шведа Михаэля Эклефа развился некроз. Он рисковал потерять большой палец ноги, но все обошлось. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке.

"Я не понимаю, как такое случилось. Очень странно, что ты во время гонки не чувствуешь, как начинается обморожение пальцев рук и ног. Обычно это сразу чувствуется. В такой момент нужно остановиться и обеспечить циркуляцию крови в ногах и руках. Нельзя рисковать жизнью ради соревнований", – цитирует Хальфварссона Aftonbladet.

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Лыжник Калле Хальварссон / Фото: Instagram

Также Калле рассказал о своем худшем случае в карьере, после чего едва не завязал с лыжами:

"Это случилось на соревнованиях в Финляндии. Было очень холодно. Я отморозил не пальцы или ногу, а кое-что другое, ха-ха. Было очень плохо. Это было самое чертовски неприятное ощущение. Тогда я подумал, что стоит бросить лыжные гонки. Я еле добрался до финиша. Было невероятно холодно".

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