"Отомстили свинье Роналду": сотрудник "Порту" оскорбил звезду "Юве"

Вчера "Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов. Португальский клуб уступил – 2:3, но за счет большего количества голов на выезде прошел в четвертьфинал.

После матча офицер по связям с болельщиками ФК "Порту" Фернандо Сауль в социальных сетях неуважительно отозвался о "Ювентусе" и нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

"Мы отомстили итальянским ворам, отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на "Драгау". Какой успех, это "Порту"! Жду видео от Долорес и от других членов его беззубой семьи", – приводит текст сообщения Сауля Record.

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Напомним, что сегодня определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов:

Интересно, что накануне поединка в Париже, фанат "ПСЖ" включил в пять утра пожарную сигнализацию в гостинице, где живет "Барселона".