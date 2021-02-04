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Отрабатывает миллионы! Украинец выдал топовый матч в НБА

4 февраля, 09:50

Олег Люлька

10 очков и 8 подборов от Алекса Лэня помогли "Вашингтону" обыграть финалиста плей-офф прошлого сезона "Майами"

Украинский центровой Алексей Лэнь провел рекордное время на площадке после переход в "Вашингтон" – 27 минут, поспособствовав победе "волшебников" над финалистом плей-офф прошлого сезона НБА "Майами" 103:100.

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Наш баскетболист набрал 10 очков, а также сделал 8 подборов и 3 передачи, реализовав 3 из 4 бросков с игры. Рейтинг эффективности Лэня составил +7.

"Надо отдать должное Алексу. Он делает свою работу. Выпустить его было топовым решением для меня. Он был хорош возле корзины, в рывках, в передачах", – отметил после игры главный тренер "Вашингтона" Скотт Брукс

Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в "Вашингтон Уизардс", куда он перебрался на один год. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.

Отметим, что такие же деньги светили Лэню и в "Торонто". Однако в канадском клубе, подписавшем контракт с украинцем 30 декабря, уже 19 января соглашение расторгли, посчитав, что Алекс им не нужен.

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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