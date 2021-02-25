Ответные матчи 1/16 Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

В четверг, 25 февраля, проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, среди которых поединки с участием украинских клубов – "Шахтер" – "Маккаби" Т-А и "Брюгге" – "Динамо". Ниже – расписание всех игр с трансляциями, а также обновляемые результаты. Отметим, что смотреть матчи Лиги Европы можно на сервисе OLL.TV.
1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
19:55 Шахтер (Украина) – Маккаби Т-А (Израиль)
Онлайн "Шахтер" – "Маккаби"
ТВ: Футбол 1
Первый матч – 2:0
22:00 Брюгге (Бельгия) – Динамо К (Украина)
ТВ: Футбол 2
Первый матч – 1:1
19:55 Аякс (Нидерланды) – Лилль (Франция)
Первый матч – 2:1
19:55 Наполи (Италия) – Гранада (Испания)
Первый матч – 0:2
19:55 Хоффенхайм (Германия) – Мольде (Норвегия)
Первый матч – 3:3
19:55 Вильярреал (Испания) – Зальцбург (Австрия)
Первый матч – 2:0
19:55 Рейнджерс (Шотландия) – Антверпен (Бельгия)
Первый матч – 4:3
19:55 Арсенал (Англия) – Бенфика (Португалия)
Первый матч – 1:1
ТВ: Футбол 3
22:00 МЮ (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)
Первый матч – 4:0
ТВ: Футбол 3
22:00 ПСВ (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция)
Первый матч – 2:4
22:00 Байер (Германия) – Янг Бойз (Швейцария)
Первый матч – 3:4
22:00 Динамо З (Хорватия) – Краснодар (Россия)
Первый матч – 3:2
22:00 Рома (Италия) – Брага (Португалия)
Первый матч – 2:0
22:00 Лестер (Англия) – Славия П (Чехия)
Первый матч – 0:0
22:00 Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)
Первый матч – 2:2
Среда, 24 февраля
Тоттенхэм (Англия) – Вольфсберг (Австрия) – 4:0
Первый матч – 4:1
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли первые матчи 1/16 Лиги Европы
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