Ответные матчи 1/16 Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

В четверг, 25 февраля, проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, среди которых поединки с участием украинских клубов – "Шахтер" – "Маккаби" Т-А и "Брюгге" – "Динамо". Ниже – расписание всех игр с трансляциями, а также обновляемые результаты. Отметим, что смотреть матчи Лиги Европы можно на сервисе OLL.TV.

1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

19:55 Шахтер (Украина) – Маккаби Т-А (Израиль)

Онлайн "Шахтер" – "Маккаби"

ТВ: Футбол 1

Первый матч – 2:0

22:00 Брюгге (Бельгия) – Динамо К (Украина)

ТВ: Футбол 2

Первый матч – 1:1

19:55 Аякс (Нидерланды) – Лилль (Франция)

Первый матч – 2:1

19:55 Наполи (Италия) – Гранада (Испания)

Первый матч – 0:2

19:55 Хоффенхайм (Германия) – Мольде (Норвегия)

Первый матч – 3:3

19:55 Вильярреал (Испания) – Зальцбург (Австрия)

Первый матч – 2:0

19:55 Рейнджерс (Шотландия) – Антверпен (Бельгия)

Первый матч – 4:3

19:55 Арсенал (Англия) – Бенфика (Португалия)

Первый матч – 1:1

ТВ: Футбол 3

22:00 МЮ (Англия) – Реал Сосьедад (Испания)

Первый матч – 4:0

ТВ: Футбол 3

22:00 ПСВ (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция)

Первый матч – 2:4

22:00 Байер (Германия) – Янг Бойз (Швейцария)

Первый матч – 3:4

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22:00 Динамо З (Хорватия) – Краснодар (Россия)

Первый матч – 3:2

22:00 Рома (Италия) – Брага (Португалия)

Первый матч – 2:0

22:00 Лестер (Англия) – Славия П (Чехия)

Первый матч – 0:0

22:00 Милан (Италия) – Црвена Звезда (Сербия)

Первый матч – 2:2

Среда, 24 февраля

Тоттенхэм (Англия) – Вольфсберг (Австрия) – 4:0

Первый матч – 4:1

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля, в Ньоне, в 14:00 по киевскому времени. Тут уже нет разделения на сеяных и несеяных, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые матчи будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли первые матчи 1/16 Лиги Европы