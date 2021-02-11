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"Палач" Ломаченко надел футболку с трезубцем и прокричал "Слава Украине!"

11 февраля, 10:35

Олег Люлька

Теофимо Лопес произнес слова, которые от его украинской "жертвы" слышать не приходилось

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес, в поединке за этот титул победивший в октябре Василия Ломаченко, в США записал приветствие для своих украинских болельщиков.

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Видеобращение у себя в Instagram опубликовал спортивный юрист Николай Ковальчук, который в свое время был партнером Александра Усика, а сейчас сотрудничает с командой американца Лопеса.

"Всем привет! Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих украинских фанатов. Слава Украине!" – сказал Лопес, произнеся последнюю фразу на украинском языке. При этом на Теофимо была футболка с гербом Украины – подарок от Ковальчука.

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Из уст самого Ломаченко такую фразу болельщикам слышать не приходилось. А вот его кум Александр Усик заявлял, что не считает ее признаком патриотизма.

"Если бы выкрикивания, которые, скажем так, сидят у некоторых в голове, вернули мир в мою страну или подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, орал бы 24 часа в сутки", – говорил Усик.

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Источник: Сегодня|Спорт

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