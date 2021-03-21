Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута

Лоуренс Околи не пощадил в лондонском ринге Кшиштофа Гловацки. Этот боксер далеко пойдет!

28-летний британец нигерийского происхождения Лоуренс Околи нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, которым до перехода в супертяжи длительное время владел Александр Усик.

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Бой Околи – Гловацки должен был состояться еще в декабре, но тогда его пришлось отменить из-за коронавируса у поляка.

И вот, в ночь на воскресенье Лоуренс и Кшиштоф, наконец, встретились на Wembley Arena в Лондоне. Околи по прозвищу "Соус" воспользовался преимуществом в росте и длине рук, когда в шестом раунде приложился к лицу Гловацки ошеломительной двойкой – сначала достал соперника левой и тут же добил правым в голову.

Гловацки упал на спину, схватился за голову, с большим трудом встал и, шатаясь, направился в угол, но рефери в ринге – понимая, что поляк не в состоянии продолжать бой – присудил досрочную победу Околи.

Таким образом Околи победил Гловацки более эффектно, чем это в 2016-м сделал Усик, уверенно одолевший поляка, но сделавший это без нокаута.

В нынешнем году непобедимый Лоуренс Околи, нокаутом добывший 13 из 16 своих викторий, намерен объединить чемпионские пояса в крузервейте. После чего подопечный известного британского промоутера Эдди Хирна готовится штурмовать супертяжелый вес.

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Добавим, что Околи работал в McDonald’s, пока не увидел по телевизору, как Энтони Джошуа взял "золото" на Олимпиаде-2012 в Лондоне, и тоже решил пойти в бокс. Внешне они с Эй-Джеем очень похожи! А через годик-другой их встреча в ринге будет вполне возможна.

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