Партнер Малиновского по "Аталанте" перебрался в "Манчестер Юнайтед"

18-летний Амад Диалло рассказал о воплощении в жизнь детской мечты

"Манчестер Юнайтед" пополнил свой состав еще одним молодым талантом. В четверг вечером английский гранд сообщил о завершении сделки по переходу 18-летнего Амада Диалло из итальянской "Аталанты". Уроженец Кот-д'Ивуара прошел через юношеские команды клуба из Бергамо и успел получить итальянское гражданство. Играет он преимущественно на правом фланге атаки, но может действовать и на другом месте в передней линии.

На днях жена Малиновского отреагировала на "переход" футболиста в "Брюгге".

Контракт подписали до 2025 года, а сумма трансфера составила 21 миллион евро. С учетом того, что Диалло за основной состав "Аталанты" практически не выступает, это немалые деньги. При этом Transfermarkt оценивает его в 15 "лимонов". "Красные дьяволы" на своем сайте подчеркнули, что Амад мечтал перейти в такой солидный клуб и не может дождаться дебюта.

Ближайший матч "МЮ" проведет 9 января в Кубке Англии против "Уотфорда". В чемпионате подопечные Сульшера делят первое место с "Ливерпулем", но сыграли на матч меньше.

Ранее Малиновский после разгрома "Ромы" высказался о Мхитаряне.

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