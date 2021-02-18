Партнер Роналду упал в обморок после поражения от "Порту"

Партнеру Криштиану Роналду по "Ювентусу" Альваро Морате стало плохо после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Португалии, в котором в среду вечером "Юве" неожиданно проиграл "Порту" 1:2.

"Мората и раньше был не в лучшей форме, сказывается, что недавно он переболел гриппом. Альваро играл сегодня вечером только потому, что был нужен "Ювентусу". После игры он почувствовал слабость в раздевалке и упал в обморок. Ему пришлось прилечь, он по-прежнему плохо себя чувствует", – рассказал главный тренер туринцев Андреа Пирло

Мората / Фото: Reuters

Отметим, что по ходу игры против "Порту" Мората выглядел не лучшим образом и был заменен на 63-й минуте, когда "Ювентус" проигрывал 0:2.

Причиной же поражения от "Порту" коуч туринцев назвал расконцентрацию своих подопечных, пропустивших уже на первой минуте матча.

"Когда вы пропускаете мяч через минуту после начала игры, то игроки, естественно, теряют уверенность, особенно против команды, которая знает, как правильно действовать от обороны. Мы преподнесли "Порту" подарок на серебряном блюде", – цитирует Андреа Пирло Football Italia

Читайте также: "Боруссия" обыграла "Севилью" на ее поле. Все решил чудо-норвежец!

Ответная игра в этой паре 1/8 Лиги чемпионов состоится в Турине 9 марта.

Смотрите, как "Порту" обыграл "Ювентус" 2:1