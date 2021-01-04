Пеле бьют! Рекорд короля футбола превзошел Роналду

Недавно мы писали, что Лионель Месси побил рекорд Пеле. Теперь достижение короля футбола покорилось Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" обогнал Пеле по количеству голов. В матче с "Удинезе" Роналду оформил дубль. Таким образом, португалец забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус", а также сборную Португалии, Криштиану провел 1032 матча.

Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

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Смотрите, как Роналду забивал "Удинезе":

В декабре Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644-й мяч. Правда, "Сантос", за который выступал Пеле, просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. А таких наберется 1289!