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Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

14 марта, 23:26

Олег Люлька

Португалец довел число своих голов до 770 в карьере и объявил себя новым королем результативности всех времен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Это заявление португальца прозвучало после того, как в воскресенье, 14 марта, Роналду забил три мяча в ворота "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.

"Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных матчах"

"Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента"

"Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные"

"Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов"

"Сегодня, когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре"

"Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, моим соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас"

"Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения"

"Будущее впереди, а "Ювентусу" и сборной Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!" – написал 36-летний Криштиану Роналду у себя в Instagram

Ранее мы писали, что 80-летнему Пеле сделали прививку от коронавируса.

Также мы рассказывали, что в честь Пеле переименовали стадион "Маракана".

Смотрите хет-трик Роналду, позволивший ему побить рекорд Пеле

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