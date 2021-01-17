Перепутал Россию и Беларусь: бывший парень Линдси Вонн поздравил партнера и опозорился

Канадский хоккеист отнесся к ситуации с юмором и признал свою ошибку

Белорусский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шарангович забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Бостон Брюинз". После матча его активно поздравляли партнеры по команде, но бывший парень Линдси Вонн Пи-Кей Суббан почему-то решил, что Егор из России.

Пи-Кей Суббан / Фото: Reuters

Так, в овертайме при счете 1:1 "Дьяволы" убежали в контратаку. Дэймон Сиверсон в борьбе с игроком "Бостона" отдал шикарную передачу за спину, не глядя, на Шаранговича. И белорус, выйдя один на один с Ярославом Галаком, мощно бросил мимо голкипера и принес победу своей команде всего за две секунды до конца овертайма.

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После матча защитник "дьяволов" Пи-Кей Суббан, который буквально под Новый год расстался с известной горнолыжницей Линдси Вонн, решил поздравить белорусского форварда с дебютным голом в НХЛ. Канадский защитник разместил в Instagram пост: "Мама Россия, поздравляю с первым из множества голов". Потом Суббан исправился: "Мама Беларусь, моя вина. Егор Шарангович, давай, вперед".

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