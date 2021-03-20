Версія українською
$ 27,68
32,98

Первая победа Украины в отборе на ЧМ-2022. И у нас есть топ-голеадор Смолинг

20 марта, 23:22

Елена Павлова

"Сине-желтые" разобрались со сборной Люксембурга

Женская сборная Украины по гандболу оформила первую победу в отборочном турнире к чемпионату мира-2022. После досадного поражения от Словакии 28:31 "сине-желтые" уверенно разобрались со сборной Люксембурга – 28:21.

Читайте также: Покойся с миром, "дракон": после сердечного приступа на тренировке умер вратарь "Порту"

В каждом из таймов сегодняшней встречи украинки забросили по 14 мячей, тогда как соперницы ответили 12 точными попаданиями в первой половине и 9 – во второй. И до перерыва показывали зубки. Самой результативной в составе нашей команды стала Леся Смолинг – на ее счету 8 мячей и с 17 голами после двух игр разыгрывающая находится на втором месте снайперов отбора.

В воскресенье, 21 марта, команда Бориса Чижова встретится с Израилем. И в этом матче определится обладатель одной из путевок в плей-офф квалификации ЧМ-2021. Израильские гандболистки сначала обыграли Люксембург (22:18), а затем без шансов уступили Словакии (19:37).

Реклама

Люксембург – Украина / Фото: Федерация гандбола Украины

Отметим, что женская сборная Украины по гандболу – единственный призер Олимпиады в игровых командных видах. В 2004 году подопечные Леонида Ратнера привезли "бронзу" из Афин. Однако сейчас сборная далека от прежних результатов.

Ранее мы показывали видео из раздевалки сборной Дании после победы на чемпионате мира.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Новости на эту же тему:
гандбол сборная Украины по гандболу чемпионат мира по гандболу отборочный турнир

Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять