Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель покинул свой посте после стартовых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Читайте также: Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Беларусь стартовала в отборе с победы над Эстонией (4:2), однако затем случилось самое разгромное поражение в истории белорусской сборной – 0:8 от Бельгии.
"Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси. Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя", – заявил Михаил Мархель в интервью АБФФ.
Ранее мы писали, что провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко. Поединок на "Олимпийском" оказался рекордным для Шевы-тренера по ударам и ожидаемым голам. Жаль, что не по реальным.
Смотрите обзор матча Бельгия – Беларусь – 8:0:
Новости на эту же тему:Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре Тренер Испании застрял в лифте и не успел выбраться до начала отборочного матча ЧМ-2022 Провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко Украина до такого не опускалась: Испания написала название сборной Косово строчными буквами