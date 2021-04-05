Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера

В руководстве федерации не простили поражение со счетом 0:8

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель покинул свой посте после стартовых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Беларусь стартовала в отборе с победы над Эстонией (4:2), однако затем случилось самое разгромное поражение в истории белорусской сборной – 0:8 от Бельгии.

"Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси. Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя", – заявил Михаил Мархель в интервью АБФФ.

Ранее мы писали, что провал с Казахстаном побил два рекорда Шевченко. Поединок на "Олимпийском" оказался рекордным для Шевы-тренера по ударам и ожидаемым голам. Жаль, что не по реальным.

Смотрите обзор матча Бельгия – Беларусь – 8:0: