"Первые 3 месяца лежала на диване": больная звезда тенниса чудом забеременела

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки по прогнозам врачей в июне станет мамой. 30-летняя датчанка рассказала, что ей повезло быстро забеременеть при наличии аутоиммунного заболевания соединительных тканей. И вообще ревматоидный артрит теннисистки начал отступать после того, как она начала носить под сердцем ребенка.

"Мне так повезло, что я довольно быстро забеременела. На самом деле моя болезнь еще больше утихла во время беременности. Первые три месяца были немного тяжелыми: я лежала на диване и чувствовала себя не очень хорошо. Но в последнее время отлично провожу время, надеюсь, что до конца беременности так и будет", — цитирует Возняцки B.T.

Летом 2019 года Возняцки вышла замуж за бывшего игрока НБА американца Дэвида Ли. Свадьба состоялась в Тоскане. На торжестве присутствовали около 120 гостей. В качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Спортсмены были обручены с ноября 2017 года.

Каролина Возняцки / Фото: Instagram

А в январе 2020 года Возняцки завершила карьеру. Каролина выиграла 30 титулов, среди которых победа на Australian Open-2018. В 2017 году датчанка побеждала на Итоговом турнире WTA. За всю карьеру она выиграла более 35 миллионов долларов призовых.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram